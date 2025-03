MotoGp prime scintille in Ducati? Bagnaia | Voglio capire cosa è successo

Leggi su Ilfaroonline.it

Sorriso a metà in casa. Nonostante l’ottimo avvio di stagione, con Marc Marquez che ha trionfato in Thailandia conquistando sia gara Sprint che Gran Premio, Peccoha lasciato trasparire un po’ di delusione. Il terzo posto raccolto nelledue corse del Mondiale non preoccupano il pilota italiano, ma lasciano intravedere un gap con il compagno di squadra cheintende colmare già dal prossimo Gp, in programma il 16 marzo in Argentina.Nell’immediato post gara di Buriram infatti,si è mostrato piuttosto nervoso a bordo pista. Pecco ha avuto un colloquio fitto con Luigi Dall’Igna, direttore generale, a cui ha detto: “Finire terzo va benissimo, ora però”, riferendosi al fatto di non essere mai riuscito ad avvicinarsi a Marquez, in testa alla corsa dal primo all’ultimo giro.