Motocross, Mattia Guadagnini: "La Ducati va molto bene, inizio positivo"

ha chiuso in quarta posizione il Gran Premio d’Argentina 2025, round inaugurale della nuova stagione del Mondiale. Il pilota veneto si è reso protagonista di un ottimo debutto con, arrivando quarto in entrambe le manche domenicali sulla pista di Cordoba e regalando un risultato incoraggiante alla casa di Borgo Panigale in questa fase embrionale del nuovo progetto della Rossa in MXGP.“Ho fatto del mio meglio, anche se non ero al 100%. In effetti sono ancora lontano dalla mia migliore condizione, ma sono contento della mia prestazione. La moto va, anche meglio di quanto mi aspettassi. Con Jeremy abbiamo ottenuto due holeshot e mi sono divertito. La pista era bellissima, tecnica e impegnativa. È une da qui continueremo a lavorare e a migliorare“, dichiara l’azzurro al termine della tappa sudamericana.