Ilè stato un anno di sviluppi importanti nel conflitto in. Ecome in passato, dell’evoluzione di questo conflitto si è parlato anche nell’ultima edizione della Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza. Secondo il documento le forze russe hanno conquistato un netto vantaggio materiale, imponendosi su quasi tutti i settori del fronte. Solo nelha guadagnato sei volte più territorio rispetto all’anno precedente, sebbene al prezzo di perdite umane enormi, stimate in oltre un migliaio di uomini al giorno. L’offensivaha colpito duramente anche le infrastrutture energetiche ucraine, compromettendo la produzione elettrica e mettendo sotto pressione la resistenza di Kyiv. L’, pur dimostrando grande resilienza, si trova ad affrontare tre problemi chiave: difficoltà nel reclutamento e nell’addestramento di nuove truppe, una grave carenza di munizioni e la fragilità delle proprie linee difensive, in particolare nel Donbass.