Morta Carla Morra la mamma di Paola Barale | l’ultimo ricordo in un video su Instagram

Le ultime parole prima che la sua anima fosse portata via dal vento. È così cheha detto addio alla sua, scomparsa a 85 anni dopo lunga malattia. La signora era molto conosciuta e stimata dalla comunità di Fossano, dove risiedeva la famiglia della showgirl, in cui per anni ha svolto proficuamente l’attività di sarta, cucendo soprattutto per la sua famiglia. Un saluto toccante, quello di sua figlia, che ha affidato al suo profiloattraverso unprivato che le contiene insieme.Lutto per, le ultime parole per la“Mammina. Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questoinvece, è di qualche anno fa quando il tuo difficile percorso era già purtroppo molto in salita . Però a me piace ricordarti anche così.