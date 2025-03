Fanpage.it - Morta a 21 anni dopo giorni di febbre e intervento al ginocchio, la mamma di Giada: “Vogliamo la verità”

Leggi su Fanpage.it

In un'intervista ladi, la 21enne di Città della Pieveimprovvisamente venerdì 28 febbraio, ha ripercorso le ultime ore della figlia. "Non ho potuto fare niente per salvarla, ma non l’abbiamo mai lasciata sola", ha spiegato. Si attendono i risultati dell'autopsia disposta sul corpo della giovane: "Dobbiamo cercare la verità”, ha aggiunto la donna.