Lanotiziagiornale.it - Morbillo negli Stati Uniti, la scienza umilia Kennedy Jr.: ora spinge le vaccinazioni dopo l’epidemia in Texas

Robert F.Jr. incarna la parabola del negazionista che, messo di fronte alla realtà, deve abiurare in fretta e furia. Per anni ha diffuso disinformazione sui vaccini, insinuando correlazioni inesistenti tra l’Mmr e l’autismo, predicando la diffidenza verso ogni obbligo sanitario. Poi, di fronte a un’epidemia diine alla morte di un bambino, il segretario alla Sanità degliha dovuto piegarsi all’evidenza: la vaccinazione è “fondamentale per evitare malattie potenzialmente mortali”, ha scritto. Una conversione tardiva, ma non innocente.La disinformazione che ha alimentatoPrima di ottenere l’incarico sotto l’amministrazione Trump,Jr. era il volto di una propaganda costruita sull’allarmismo e sulla manipolazione. Sosteneva che i vaccini fossero un pericolo, che le autorità sanitarie mentissero, che ilfosse una malattia tutto sommato gestibile.