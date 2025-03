Ilgiorno.it - Monza, smontano e rubano il bersò di un locale del centro: “Almeno 2mila euro di danni. Spero che qualcuno lo restituisca”

Leggi su Ilgiorno.it

– Vittima dei “maranza”, i gruppi di giovani che imperversano incon atti di vandalismo, dispetti, furtarelli, a volte rapine. Il sospetto è forte e, anche se non ce ne sono le prove, Giorgio “Gigio” Alaimo ne è convinto. I gruppi di ragazzi che da qualche anno tengono in scacco le piazze e le strade delpotrebbero essere responsabili di quanto accaduto al Gigio’s Bar di via Pennati 4, a 20 metri da piazza San Paolo, cuore delstorico. “Mi hanno rubato tutto il(forma italianizzata del francese berceau, ndr) – racconta Gigio, 30 anni, il titolare del bar – Lo avevo fatto mettere quando ho preso in gestione questo bar un paio di anni fa, dentro era riscaldato e offriva un piacevole tepore ai clienti nei mesi più freddi, mentre con la bella stagione lo sostituisco con degli ombrelloni”.