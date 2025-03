Lanazione.it - Montevarchi. Nomine di Brandi. L’assessore Bucciarelli replica al Pd

Arezzo, 04 marzo 2025 – "Ribadisco l'assoluta trasparenza del percorso che ha portato alla nomina di Claudiaa capo delle Farmacie Comunali". L'assessore Cristinahato alle accuse del Partito Democratico di, uscite allo scoperto dopo l'ingresso in giunta, ufficializzato ieri, di Giacomo, fratello dell'attuale amministratore unico di AfSpa. Il Pd ha parlato di opportunità politiche, chiedendo delucidazioni anche sulla nomina di Claudia. "Voglio innanzitutto ricordare che il nuovo amministratore unico dell'azienda farmaceutica era a capo del collegio dei sindaci revisori e come aveva già fatto Francesco Maria Grasso, ovvero l'amministrazione Pd precedente alla nostra, c'è stata una convergenza su colui, in questo caso stata colei, che era precedentemente il presidente del collegio dei sindaci revisori, nello specifico Claudia, in quanto miglior conoscitore delle dinamiche societarie e aziendali".