Oasport.it - Mondiali sci alpino juniores oggi in tv: startlist gigante maschile, orari, streaming, italiani in gara

Proseguono senza soluzioni di continuità i Campionatijunior 2025 di sci. La 44a edizione della kermesse iridata si prepara per le prove tecniche e, soprattutto, per la sua fase conclusiva che arriverà nel corso del fine settimana.Nella giornata odierna, per esempio, andrà in scena ildopo la splendida affermazione di Giorgia Collomb nellatra le porte larghe di ieri. La prima manche prenderà il via alle ore 09.00, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30. Per l’Italia saranno al via Enrico Valentino Zucchini, Pietro Bisello Luca Ruffinoni, Jakob Franzelin e Nicolò Nosenzo.Come seguire lain tv? Ildeijunior non avrà copertura televisiva ma si potrà seguire insul canale FIS TV. La DIRETTA LIVE testuale saràntita da OA Sport.