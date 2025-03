.com - Moie / Bocce, Greta Gasparrini e Silvano Lucarelli vincono il 1° “Trofeo progetto solidale”

Sponsor della manifestazione l’ Itas Assicurazioni del Dott. Simone Cola. Presente alla premiazione il Sindaco Tiziano Consoli, 4 marzo 2025 – La Bocciofila Ermanno Campanelli diha promosso nei giorni scoresi una gara sociale interna per i giovani che partecipano all’11° corso di avviamento al gioco delle.Questa gara ha visto i giovani giocare con un tesserato dell’associazione moiarola, una formula adottata anche in altre precedenti edizioni.Hanno partecipato 16 giocatori, la nota positiva è stato l’entusiasmo dei giovani che hanno dimostrato impegno e dedizione nel raggiungere il migliore risultato.Sono giunti alla finale:, Enzo Amadio e Melissa Baldoni.La gara è stata vinta dalla coppiache si sono distinti per un maggior spirito di abnegazione.