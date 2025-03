Bollicinevip.com - Moda over 40, l’Olga Bianchi Show lascia tutti a bocca aperta

40,La storia ispiratrice di Olga: un viaggio da Maikop all’ItaliaIl percorso di Olgainizia tra le maestose montagne del Caucaso, nella splendida Maikop, famosa per il suo rinomato formaggio Adyghe. Oggi, all’età di 43 anni, Olga è un’affermata modella, ideatrice delFashion, un’esclusiva passerella dedicata alle donne40, e un simbolo di motivazione per chi desidera superare ostacoli e inseguire i propri sogni.Dalla gelida Murmansk, dove le notti invernali sembrano eterne e l’aurora boreale regala spettacoli unici, Olga ha trovato la sua dimensione in Italia, una terra che ora considera casa. Dietro il suo sorriso luminoso e le sue pose impeccabili, si cela un percorso fatto di sfide affrontate con grinta e traguardi raggiunti con passione.