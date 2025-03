Impresaitaliana.net - Moda in crisi nel talk di Impresa Italiana: “Ora è il momento di evolversi”

Ornella Auzino ed Aldo Toscano hanno partecipato aldi“Sfilata o funerale? Il carnevale campano dellain”Napoli. Fattore post covid, mercato drogato, second end, impennata dei prezzi degli ultimi dieci anni con prodotti che hanno anche quadruplicato il costo al consumatore, mentre il costo di produzione è lievitato al produttore ma non è stato riconosciuto dal committente.Un mix di criticità che hanno generato una situazione pericolosissima per la filiera della, e le piccole imprese che la compongono, che da sempre ha contribuito ai fatturati miliardari dei brand di lusso.E’ passato il tempo in cui i colossi mondiali dellavenivano attaccati per il divario esorbitante tra il costo di produzione di una borsa ed il prezzo al consumatore.