Impresaitaliana.net - Mobilità sostenibile, iniziano i lavori per collegare fabbriche di Pomigliano alla stazione alta velocità

Leggi su Impresaitaliana.net

Nuovo capitolo per la, inaugurazione deigiovedì 6 marzo alle ore 11«Questo progetto rappresenta una svolta per laurbana della nostra area. Con la realizzazione di questa infrastruttura vogliamo garantire un sistema di collegamenti più efficiente e, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei lavoratori. L’obiettivo è creare un’alternativa concretaviabilità attuale, riducendo l’impatto ambientale del traffico sue le città limitrofe».Così Raffaele Russo, sindaco did’Arco, che commenta il via aidel 1° lotto per il progetto “Sistema Integrato di: in BUS dallealle stazioni dell’”. L’inaugurazione di iniziosi terrà giovedì 6 marzo alle 11 in via Principe di Piemonte, lato ingresso Parco delle Acque, questo intervento, fortemente voluto dal Comune did’Arco, rappresenta un passo decisivo nella modernizzazione della viabilità locale e nell’abbattimento del traffico urbano.