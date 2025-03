Mistermovie.it - Mister Movie | Ving Rhames e il suo legame con Mission: Impossible – Il futuro di Luther Stickell nel franchise

La saga di "" continua a catturare l'attenzione del pubblico, e con l'avvicinarsi dell'uscita di "The Final Reckoning",ha condiviso il suo punto di vista sulla sua lunga esperienza all'interno di questo iconico. Nel ruolo di, fedele alleato di Ethan Hunt, l'attore ha saputo guadagnarsi un posto di rilievo, rimanendo una presenza costante accanto a Tom Cruise sin dal primo capitolo.L'evoluzione dinella saga diDurante un'intervista con Screen Rant,ha rivelato che il prossimo film sarà particolarmente intenso dal punto di vista emotivo, con momenti profondi tra il suo personaggio e quello di Cruise. Inoltre, ha espresso gratitudine per il fatto chenon sia stato eliminato nel primo film, come inizialmente previsto, dove avrebbe dovuto morire nei primi dieci minuti.