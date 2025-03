Mistermovie.it - Mister Movie | The Batman 2 | Robert Pattinson attende la Data di Uscita, quando Vedremo il Sequel?

, interprete dinel franchise di Matt Reeves, ha espresso il suo scetticismo riguardo alla produzione del, "The2".e "The2": Un'Attesa Infinita?Interrogato dalla sua co-star in "Mickey 17", Naomi Ackie, l'attore ha scherzato sulla possibilità di interpretare un "vecchio" a causa dei continui rinvii del film.Rinvii e Scetticismo: La Produzione di "The2" in StandbyNonostante le recenti indiscrezioni sull'inizio delle riprese entro la fine dell'anno, il pessimismo diriflette l'incertezza che circonda il progetto. La sceneggiatura, secondo quanto dichiarato da Reeves, è ancora in fase di scrittura, alimentando i dubbi sullad'inizio delle riprese.Indiscrezioni e Conferme: Cosa Sappiamo di "The2"?Nonostante l'incertezza, Andy Serkis, interprete di Alfred, ha confermato che Reeves gli ha rivelato la trama del film.