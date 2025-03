Mistermovie.it - Mister Movie | Simu Liu su Spider-Man 4 riporterà anche Shang-Chi

Leggi su Mistermovie.it

L'attore evita conferme ma esprime entusiasmo per il futuro dell'MCULe speculazioni su un possibile ritorno di-Chi nel prossimo-Man 4 continuano ad alimentare il dibattito tra i fan del Marvel Cinematic Universe.Liu, interprete del maestro di arti marziali, ha recentemente affrontato la questione durante un'intervista televisiva, mantenendo però un atteggiamento riservato senza confermare alcuna apparizione nel film.Liu e il suo possibile coinvolgimento in-Man 4Durante la sua ospitata al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,Liu ha risposto in modo evasivo alla domanda su una sua possibile partecipazione a-Man 4, il sequel di No Way Home. Ridendo, l'attore ha dichiarato: "Oh, non ci sto nemmeno, non ci sto nemmeno andando vicino", aggiungendo poi di non aver ricevuto alcuna informazione in merito.