Mister Movie | Ralph Fiennes e la delusione agli Oscar con Conclave che però trionfa in Streaming

Gli2025 hanno lasciato un sapore amaro ae al cast di. Il film, adattamento del romanzo di Robert Harris, era tra i candidati principali in diverse categorie, inclusa quella per Miglior Film. Tuttavia, si è visto superare da titoli come Emilia Pérez, The Brutalist e Anora, lasciandoe i suoi colleghi a mani vuote nelle categorie più ambite. L’unico riconoscimento ottenuto è stato quello per Miglior Sceneggiatura Non Originale, un premio prestigioso ma lontano dalle aspettative iniziali.Il successo indiconNonostante ladella notte degliha trovato una nuova vita su Peacock. Dopo essere stato disponibile sulla piattaforma per oltre due mesi, il film ha registrato un’impennata improvvisa negli ascolti, balzando al primo posto della classifica dello streamer.