Mister Movie | Primo video da Alien | Earth dà uno sguardo allo Xenomorfo

Durante la serata degli Oscar, FX Networks ha offerto una rapida occhiata ad, la nuova serie prequel del celebre franchise horror-fantascientifico.- Ilalla nuova serie prequel del franchiseIl teaser, inserito in un montaggio dedicato alle produzioni della rete, ha mostrato solo sei secondi di immagini tratte dshow, ma sono bastati per alimentare l'entusiasmo dei fan. Il dettaglio più inquietante? Unosulla Terra, una novità assoluta per la saga, accompagnato da una frase minacciosa in voice-over: "Quando arrivano i mostri, tutto ciò che puoi fare è urlare".Un prequel ambientato prima degli eventi diLa serie si svolge circa due anni prima degli eventi narrati nel film originale del 1979, rendendo ancora più affascinante l'idea di unosul nostro pianeta.