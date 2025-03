Mistermovie.it - Mister Movie | Patrick Dempsey rivela perché non farà parte di Scream 7

Il settimo capitolo della sagaè atteso per febbraio 2026, ma tra i volti del cast non ci sarà. L'attore, noto per il ruolo del detective Mark Kincaid in3, avrebbe voluto riprendere il personaggio, ma impegni e circostanze impreviste hanno reso impossibile la suacipazione.costretto a rinunciare a7Durante un'intervista con Variety,ha spiegato come la sua agenda fitta e le problematiche legate agli incendi boschivi a Los Angeles abbiano influito sulla decisione: "Non ha funzionato, abbiamo dovuto fare i conti con gli incendi e tutto quello che stava succedendo, e purtroppo la programmazione non ha funzionato."7 prende forma con Kevin Williamson alla regiaNonostante la mancatacipazione di, la produzione del film prosegue sotto la guida di Kevin Williamson, storico sceneggiatore del primodel 1996, nonché del secondo e del quarto capitolo della saga.