Mistermovie.it - Mister Movie | Mikey Madison sarà in Narnia di Greta Gerwig?

Leggi su Mistermovie.it

: Un Nuovo Progetto All'Orizzonte?sembra aver messo gli occhi su, premiata come miglior attrice per "Anora". La regista, che ha presieduto la giuria di Cannes che ha assegnato la Palma d'Oro ad "Anora", ha espresso interesse a lavorare con l'attrice."" e Altri Progetti: Il Futuro diAl momento,è impegnata con il suo progetto Netflix su "", che prevede la regia di due film. Tuttavia, è possibile che stia considerandoper un altro film, in una fase successiva della sua carriera. Le riprese e le prove per il primo film di "", "The Magician's Nephew", sono programmate nel Regno Unito da giugno a Natale 2025.Casting e Indiscrezioni: Cosa Sappiamo di ""?Sono in corso audizioni per un ragazzo e una ragazza, che interpreteranno personaggi di "10 o 11 anni".