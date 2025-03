Mistermovie.it - Mister Movie | Leonardo DiCaprio verso il Matrimonio? Avvistato insieme a Vittoria Ceretti al Vittoriale

Leggi su Mistermovie.it

sembra sempre più legato a, tanto da trascorrere un weekend nella città natale della fidanzata.: Weekend Familiare a Brescia, Segnali di Nozze in Vista?La coppia è stata avvistata a Brescia, dove ha dedicato il suo tempo alla scoperta delle bellezze locali, alimentando le voci su un possibile futuro.Visita alle: Un Ritorno SignificativoUno dei momenti salienti del loro tour è stata la visita alle degli Italiani, la casa-museo di Gabriele d'Annunzio. Non si tratta della prima volta per la coppia, ma questa volta c'era un dettaglio che ha catturato l'attenzione: la presenza delle rispettive madri.Incontro Familiare: Un Passo Importante per la Coppia?Irmelin Indenbirken, madre di, e la madre dihanno accompagnato la coppia durante la visita.