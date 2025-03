Mistermovie.it - Mister Movie | La foto dal set di One Piece di Netflix rivela un’importante location in arrivo nella seconda stagione

Ladi Onesuè ufficialmente in lavorazione e una recentetrapelata dal set ha offerto ai fan un'anteprima esclusiva di una delle nuove ambientazioni.One: ladel live-action prende forma suNonostante il rinnovo della serie sia stato annunciato rapidamente, la produzione ha subito alcuni ritardi a causa dello sciopero SAG-AFTRA, con le riprese che sono finalmente partite lo scorso anno. Ora, con il set in piena attività, l'attesa per il ritorno della ciurma di Cappello di Paglia è più alta che mai.L'arco narrativo di Little Garden prenderà vitaSebbenenon abbia ancorato la data di uscita ufficiale della, alcune informazioni confermano che verranno adattati alcuni degli archi più amati del manga di Eiichiro Oda.