Mister Movie | Keanu Reeves in John Wick 5? Le ipotesi su un quinto film

Dopo il successo di: Capitolo 4, molti fan speravano in un possibile ritorno del leggendario assassino interpretato da. Tuttavia, l'attore ha chiarito che uncapitolo della saga non è attualmente nei piani, ribadendo che il destino del suo personaggio sembra ormai segnato.5 non si farà?spegne le speranze dei fanIntervistato da ComicBook.com,ha ribadito che il destino diè ormai deciso. "Il personaggio è morto. È morto in: Chapter 4", ha dichiarato l'attore, spegnendo ogni speranza per un suo ritorno. Anche di fronte all'di una possibile resurrezione del protagonista,è rimasto fermo sulla sua posizione, sottolineando che, al momento, non ci sono piani per un.Le incognite della produzioneNonostante le parole di, la produttrice Erica Lee ha lasciato intendere che un eventuale5 non è del tutto fuori discussione, ma servirebbe un'idea eccezionale per portarlo avanti.