Mistermovie.it - Mister Movie | Isola dei Famosi 2025 Veronica Gentili in conduzione e Pierpaolo Pretelli inviato?

Leggi su Mistermovie.it

Con la fine di The Couple prevista per maggio e in attesa del ritorno di Temptation Island, su Canale 5 si prepara una nuova edizione de L'dei. La grande novità di quest'anno è ladi, che prenderà il timone dello storico reality. Nel frattempo, emergono indiscrezioni sui volti che potrebbero affiancarla nel ruolo die opinionisti.in pole position comeSecondo quanto riportato da TvBlog, uno dei nomi più accreditati per il ruolo diin Honduras sarebbe. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e conduttore televisivo sembra essere il favorito per questa importante posizione, che negli anni ha visto alternarsi diversi volti noti del mondo dello spettacolo.https://www.