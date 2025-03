Mistermovie.it - Mister Movie | È sempre mezzogiorno, lo scherzo telefonico ad Antonella Clerici in diretta

La puntata del Martedì Grasso di "È" ha regalato momenti di pura comicità, grazie a unoarchitettato ai danni di. In un'atmosfera festosa e carnevalesca, la conduttrice è caduta vittima di un tranello che ha divertito il pubblico.ÈVittima di unoEsilaranteLa chiamata di un telespettatore ha dato il via alla comicità. L'uomo ha affermato di essersi collegato per errore, desiderando in realtà partecipare a un quiz di "I Fatti Vostri", il programma condotto da Anna Falchi. "Io ho chiesto di chiamare Anna Falchi per giocare al gioco dei porcellini.", ha dichiarato con convinzione il finto concorrente.La Reazione di: Tra Sorpresa e Divertimento, sorpresa e divertita, ha spiegato che simili incomprensioni possono capitare a causa di un centralino unico che smista le chiamate tra i vari programmi Rai.