Mistermovie.it - Mister Movie | Disney+ cancella la serie sequel di La Principessa e il Ranocchio su Tiana

Leggi su Mistermovie.it

Brutte notizie per i fan de Lae il: la Disney ha ufficialmenteto laanimata dedicata a, che avrebbe dovuto debuttare su. Il progetto, annunciato con grande entusiasmo nel 2020 durante l'Investor Day della Disney, non vedrà la luce. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la decisione fa parte di un cambiamento strategico della Walt Disney Animation Studios, che sta riducendo la produzione di contenuti originali di lunga durata destinati esclusivamente allo streaming.La DisneyladisuLazione dinon è l'unico taglio operato dalla Disney. Oltre a questa, è stato accantonato anche un lungometraggio animato mai annunciato, anch'esso destinato inizialmente a