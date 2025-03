Mistermovie.it - Mister Movie | Addio Dolly Parton, morto il marito della cantante

Carl Dean, compagno di vitacelebrecountry, è scomparso all'età di 82 anni.a Carl Dean: ildisi spegne a 82 anniLa triste notizia è stata condivisa direttamente dalla, che ha espresso il suo dolore attraverso un commovente messaggio pubblicato sui social media. La coppia, sposata per quasi sessant'anni, ha vissuto una storia d'amore riservata e lontana dai riflettori.Il primo incontro e il matrimonioIl destino ha voluto chee Carl Dean si incontrassero fuori da una lavanderia a gettoni il giorno stesso in cui laarrivò a Nashville, all'età di 18 anni. Colpita dalla sua sincerità,ricordò anni dopo come fosse rimasta sorpresa dal modo in cui Carl la guardava negli occhi mentre parlavano.