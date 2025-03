Mission | Impossible – Dead Reckoning dove è stato girato a Roma

Leggi su Funweek.it

Martedì 4 Marzo è in programma su Canale 5 il film.La Città Eterna si è trasformata in un set cinematografico mozzafiato per l’ultimo capitolo della celebre saga con Tom Cruise. Le riprese, che hanno visto l’agente Ethan Hunt sfrecciare tra le vie storiche e i monumenti iconici di, hanno regalato al pubblico scene spettacolari e adrenaliniche., un palcoscenico naturaleLa scelta dicome location per “” non è casuale. La città, con la sua ricchezza di storia, arte e architettura, offre un palcoscenico naturale ideale per un film d’azione di questa portata. Le scene girate amostrano scorci unici della città, dai Fori Imperiali al Colosseo, da Piazza Venezia a Piazza Navona, offrendo ai fan un’esperienza visiva indimenticabile.