Europa.today.it - Miss Fallaci, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Leggi su Europa.today.it

Prosegue la saga di "", la serie che vede Miriam Leone nei panni della celebre Oriana, la giornalista che ha segnato la storia del giornalismo nazionale ma non solo. In onda oggi, martedì 4 marzo 2025, dalle 21.30 su Rai 1, la nuovaci conduce in un percorso intimo e.