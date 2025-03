Panorama.it - Miss Fallaci, stasera in tv il terzo appuntamento della serie su Oriana

Leggi su Panorama.it

Questa sera, martedì 4 marzo 2025, torna su Rai 1 e in streaming su RaiPlay ilcon, la minicon Miriam Leone nei pannicelebre giornalista italiana. Gli episodi restano disponibili su RaiPlay per circa 20 giorni. La fiction, prodotta da Minerva Fiction e Paramount, continua a catturare l’attenzione del pubblico: la puntata trasmessa martedì 25 febbraio è stata seguita da 2.403.000 spettatori, registrando un 13,2% di share.Nelle scorse puntate.Nella scorsa puntata,ha inseguito il suo sogno di raccontare l’altra faccia di Hollywood, iniziando a collaborare con il produttore Albert Gordon per intervistare le star negli studi cinematografici. Tuttavia, dopo un tentativo di seduzione da parte di Gordon, decide di tornare in Italia.Qui ritrova il giornalista Alfredo Pieroni, con cui intraprende una tormentata relazione.