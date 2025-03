Bergamonews.it - Miss Fallaci, Le Ragazze o Mission impossible? La tv del 4 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 4, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “”, con Miriam Leone e Maurizio Lastrico.L’intervista a Ingrid Bergman è l’occasione per Oriana di volare a Londra e rivedere Alfredo. La relazione tra i due diventa sempre più intensa finché Oriana scopre di essere incinta e di non essere l’unica donna che Alfredo frequenta. Per non pensare ad Alfredo prova a concentrarsi sul lavoro facendosi inviare a Roma. Qui, col pretesto di intervistare Sofia Loren, incontra Jo ritrovando per una sera l’amica e la spensieratezza perduta. Ma dimenticare Alfredo, però, è impossibile e si lascia travolgere nuovamente dai sentimenti, tanto da mettere a repentaglio la carriera e il lavoro a L’Europeo.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino.