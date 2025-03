Iodonna.it - «Miro all’equilibrio e non alla perfezione» dice Meghan Markle in una nuova intervista in cui mette a tacere le voci su una presunta crisi con Harry

Leggi su Iodonna.it

Dopo una lunga attesa e numerosi rinvii, arriva oggi su Netflix laserie With Love,. Otto episodi in cuimanifesta la sua passione per la cucina, l’intrattenimento e il giardinaggio, in previsione del lancio – al momento sospeso – del suo nuovo brand As Ever. Per l’occasione ha rilasciato un’unicarivista americana People. Rivelando il dietro le quinte della sua vita a Montecito «come un genitore qualunque».sorprende le fan al lancio del suo show.