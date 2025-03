Mio marito è morto La cantante distrutta dal dolore | insieme per oltre 60 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una bruttissima notizia ha sconvolto il mondo della musica. La famosaè in lutto per la morte del suo amatissimo. Ha condiviso quasi tutta la vitaa lui e ora che non c’è più, ilsi sta facendo già sentire tantissimo. Commovente il ricordo dell’artista, che ha deciso di inviare un comunicato alla stampa per esprimere tutto il suo.Laha annunciato così il devastante lutto, a causa della morte del: “Le parole non possono rendere giustizia all’amore che abbiamo condiviso per60. Grazie per le vostre preghiere e le vostre condoglianze”. Non è stata rivelata la causa della dipartita dell’uomo e ora la famiglia ha chiesto a tutti di rispettare la privacy.Leggi anche: “Buon viaggio mammina”. Lutto devastante per la conduttrice tv: l’ultimo saluto per leiLaè in lutto per la morte delCarl DeanLa notaè in lutto per la morte di Carl Dean.