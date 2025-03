Sport.quotidiano.net - Mint Monza, un miracolo. Dall’incubo A2 all’Europa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ha delso la salvezza ottenuta all’ultima giornata di regular season dallaVero Volley. La squadra brianzola, complici gli infortuni, ha vissuto un’annata da dimenticare, rischiando seriamente di retrocedere un anno dopo essersi giocata una storica finale scudetto e anche domenica è successo di tutto, sia all’Opiquad Arena che a Taranto, dove la Gioiella Prisma, in vantaggio 2-1, anziché chiudere i conti si è fatta rimontare da Verona regalando un’ultima speranza a Rohrs e compagni, che però hanno sudato fino alla fine, sprecando tre match point e chiudendo soltanto ai vantaggi contro il Cisterna Volley. Perso capitan Beretta per un infortunio alla caviglia e costretto a inserire il giovane Frascio per la norma sugli stranieri in campo che ha condizionato la stagione, coach Eccheli ha tremato in panchina fino alla fine, prima di essere portato in trionfo dai suoi ragazzi che non hanno mai mollato, neanche dopo essere scivolati all’ultimo posto nel girone di ritorno.