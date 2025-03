Lapresse.it - Millie Bobby Brown su Instagram risponde alle critiche sul suo aspetto

, l’artista protagonista di ‘Stranger Things’,con un video suai commenti sul suo. “Voglio prendere un momento per parlare di qualcosa che penso sia più grande di me, qualcosa che riguarda ogni giovane donna che cresce sotto lo sguardo pubblico. Penso che sia necessario parlarne” ha scritto in un lungo post che accompagna il video. “Ho iniziato in questo settore quando avevo 10 anni. Sono cresciuta davanti al mondo, e per qualche motivo, le persone sembrano non riuscire a crescere con me. Invece, si comportano come se dovessi rimanere congelata nel tempo, come se dovessi ancora sembrare come apparivo nella prima stagione di ‘Stranger Things‘. E siccome non sono più quella, ora sono diventata un bersaglio” spiega.“Parliamo degli articoli, dei titoli, delle persone che sono così disperate da voler abbattere le giovani donne”, spiega l’attrice, additando anche i media.