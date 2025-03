Amica.it - Millie Bobby Brown risponde alle critiche sul suo aspetto: «Questo è bullismo»

(askanews) –ha risposto con un video sui socialsul suoche abbondano sui media. «Non è giornalismo, è», dice in quasi 3 minuti di monologo in cui spiega quanto è difficile crescere sotto i riflettori per una attrice diventata famosa a soli 10 anni, grazie alla serie Stranger things e che ora è una giovane donna di 21 anni.«Perché quelli della generazione Z comeinvecchiano così male?», dice uno degli articoli letti dall’attrice, e poi ancora «Cosa ha fatto alla sua faccia?», «Potrebbe essere scambiata per la madre di qualcuno».GUARDA LE FOTOLo stile: da Eleven a diva: «Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta»«Il fatto che degli adulti che scrivono spendano il loro tempo dissezionando il mio volto, il mio corpo e le mie scelte è disturbante e il fatto che alcuni articoli siano scritti da donne? Anche peggio», dice l’attrice che sottolinea di volerne parlare perché «crescere sotto il controllo della società riguarda ogni giovane donna».