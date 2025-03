Metropolitanmagazine.it - Millie Bobby Brown risponde alle critiche: “Questo è bullismo”. E ancora una volta le attrici vengono riconosciute solo per l’aspetto fisico

unaessere attrice non significa essere premiata per la propria bravura, ma dover costantemente giustificare il proprio aspetto. È quanto successo anei giorni scorsi: l’attrice, nota per il suo ruolo in Stranger Things, si è dovuta difendere dfioccate da commenti online e soprattutto articoli di giornalisti che la accusano di avere “un look da vecchia”, in occasione della première del film “The Electric State“.si difende ddella stampaL’attrice sottolinea come, tristemente, in molti si siano concentrati sul suo aspettoe non sul film, ma soprattutto di come in tanti non sembrano essersi resi conto che sia cresciuta. E lancia un appello su Instagram: “Voglio prendere un momento per affrontare qualcosa che penso sia più grande di me, qualcosa che riguarda ogni giovane donna che cresce sotto lo scrutinio pubblico.