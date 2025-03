Quotidiano.net - Millie Bobby Brown nel mirino per il nuovo aspetto, lei: “Non mi scuso per essere cresciuta”

Roma, 4 marzo 2025 – "Non mi scuserò perché sono".risponde così, in un video su Instagram, a tutte le critiche che le sono piovute addosso recentemente per il suofisico. L'attrice, diventata famosa per il personaggio di Undici (Eleven) della serie tv 'Stranger Things', ha ricevuto pesanti attacchi da parte della stampa per i cambiamenti estetici: c'è chi sosteneva che fosse "invecchiata" e chi la accusava di voler apparire più grande della sua età. La star, che oggi ha 21 anni, ha però deciso di non restare in silenzio a questo tipo di articoli e ai commenti social che ne sono seguiti, perché – spiega – "è qualcosa che va oltre me" e che "riguarda ogni giovane donna che cresce sotto lo sguardo del pubblico". L'attrice ricorda di aver iniziato a stare davanti alle telecamere "quando avevo 10 anni".