Millie Bobby Brown critica gli articoli che commentano il suo aspetto | Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta

Leggi su Cinefilos.it

glicheil suo: “Midiper”L’attriceha pubblicato un post su Instagram per affrontare una conversazione “molto necessaria” che riguarda ogni “giovane donna che cresce sotto lo sguardo del pubblico”, rimproverando ai media di passare il tempo a “sezionare” il suoin“inquietanti”. “Ho iniziato a lavorare nel settore quando avevo 10 anni”, ha esordito l’attrice in un video postato, riportando le sue parole anche nella didascalia sottostante. “Sonodavanti al mondo e, per qualche motivo, la gente non riesce a crescere con me. Invece, si comportano come se dovessi rimanere congelata nel tempo, come se dovessi avere ancora l’che avevo nella stagione 1 di Stranger Things.