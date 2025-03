Ilgiorno.it - Milano, va in tribunale per seguire il processo dell’amico: gli agenti lo riconoscono come il complice

Leggi su Ilgiorno.it

, 4 marzo 2025 – Si è presentato lunedì in“peril rito direttissimo dell'amico” che con lui si era intrufolato sabato sera in un'abitazione di via Sant’Elia in zona Lampugnano per svaligiarla. Così l'uomo si è giustificato davanti ai poliziotti che, vedendolo, lo hanno subito riconosciutoil fuggitivo e infine denunciato per furto in abitazione aggravato in concorso. È un italiano di 32 anni con diversi precedenti, tra cui furto aggravato e ricettazione. Il, italiano di 44 anni, era stato acciuffato sabato durante la fuga e arrestato in flagranza. La razzìa Stando a quanto ricostruito, poco dopo le 22.30 di sabato, l'inquilina dell’appartamento, di origine cinese, che stava trascorrendo il weekend in Val d'Aosta, si è collegata da remoto al sistema di videosorveglianza interna della casa e ha visto in diretta due uomini che frugavano nelle stanze.