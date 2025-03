Milano tenta di rapire due bambine La madre | Aveva lo sguardo indemoniato Il panico nelle chat dei genitori

Leggi su Open.online

È spaventata e angosciata ladelle dueche hanno rischiato di essere rapite da un 50enne vicino alla scuola Cabrini di. «Se avete qualche testimonianza che lo avete visto in altre scuole denunciate. Io adesso mi sto calmando, ma sto pensando che questo può tornare libero. Denunciate se avete qualche storia anche voi. Oggi è toccato a me, domani a chi?», scrive la donna in un post Facebook. «I nostri figli vogliono e hanno bisogno di sicurezza», aggiunge. Tutto è avvenuto ieri mattina a, quando un uomo di 50 anni con precedenti ha cercato di avvicinare le duedi 10 anni in un bar fuori da una scuola, ma è stato fermato dalla. Poco dopo, è entrato nell’istituto affermando al personale: «Voglio un bambino». I carabinieri lo hanno arrestato con la doppia accusa dito sequestro di persona aggravato e sottrazione di persona incapace.