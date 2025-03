Milano Fashion Week | il lusso è un successo economico

Leggi su .com

Life&People.it La, appena conclusasi, conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama delinternazionale, consolidando la reputazione della città come capitale della moda. Le sfilate moda dedicate alle collezioni donna per l’autunno-inverno 2025/2026, hanno fatto registrare un’affluenza record di circa 113 mila visitatori, tra buyer, giornalisti e appassionati, generando un impattodi circa 185 milioni di euro, con un incremento del 2,3% rispetto all’anno scorso. A riconferma della vitalità di un settore che continua a rivestire un ruolo cruciale nell’economia locale e nazionale.Un motoreperLanon è solo palcoscenico per la creatività dei grandi designer, ma si configura come potente motorecapace di influenzare diversi ambiti.