Milano Fashion Week 2025 tra tentativi originali e slalom tra i soliti remake

Nel post Instagram di qualche giorno fa con il quale ha accettato i Razzie Awards (il controcanto degli Oscar, dedicati alle peggiori produzioni cinematografiche dell’anno, ndr), Francis Ford Coppola ha scritto “sono onorato di accettare il premio in così tante categorie importanti, e per l’onore unico delle nomination come peggior regista, peggior sceneggiatura, e peggior film, in un momento nel quale così pochi hanno il coraggio di andare contro le tendenze della cinematografia di oggi”. Un discorso intriso di intelligente ironia, ancora più notevole se a farlo è uno di quegli uomini per i quali da almeno quarant’anni si usa la dicitura “venerabile maestro”.Un maestro che pure ha incontrato recensioni critiche sulla sua ultima fatica, “Megalopolis”. Per la cronaca, Coppola ha ragione: secondo l’articolo del W magazine Hollywood by the numbers, i venti film che hanno incassato di più nel 2024 sono sequel o sceneggiature basate su film, libri, o videogame già esistenti.