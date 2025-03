Liberoquotidiano.it - Milan umiliato, ecco chi spunta per la prossima stagione: ribaltone e nome clamoroso

Ildi Conceiçao è durato giusto un sigaro. Acceso, assaporato, spento. La vittoria della Supercoppa è stata la più classica reazione del cambio di allenatore ma, come tutte le reazioni, se poi sotto non c'è nulla si torna all'andazzo di prima. Anzi, si fa perfino peggio. Conceiçao ha numeri inferiori rispetto a Fonseca: 1.4 contro 1.58 la media punti in campionato, 1.3 gol fatti contro 1.52, 1.3 subiti contro 1. Considerando la mediocrità del ritmo precedente, bisognava impegnarsi per peggiorare tutto, ma ilci è riuscito. D'altronde, quando mancano le basi, si può solo sprofondare. Il fatto che la società abbia incontrato ieri Igli Tare per discutere del suo ingaggio nel ruolo di direttore sportivo a partire da giugno è al tempo stesso una buona e una cattiva notizia. Buona perché ilha forse capito che tipo di struttura dirigenziale deve darsi per fare calcio - una struttura classica, tradizionale, e non rock&roll come l'ha definita Ibrahimovic.