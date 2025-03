Sport.quotidiano.net - Milan, patti e contratti. Leao, mano al tecnico. Reijnders fino al 2030

"Resto". Così è, se vi pare. E anche se non vi pare. Firmato Sergio Conceiçao. Il portoghese non lascia: anzi, raddoppia.ha suonato la carica sui social ("più uniti che mai"),ha prolungato il suo contrattoa giugno. E l’ex Porto resta. Anche nella tormenta, alimentata dalle voci che si rincorrono sui prossimi cambiamenti a tutti i livelli (Tare in pole come nuovo ds). Anche nella tempesta ben più palpabile, quella della contestazione. Anche di fronte a numeri da incubo, dopo una partenza da sogno: la doppia rimonta di Riad e la Supercoppa subito in bacheca, con tanto di sigaro e balletto. Note lontanissime, al momento. Fuori col Feyenoord, in campionato a chilometri dalla zona Champions, a sei punti persino dall’Europa minore. Dopo tre ko di fila: non succedeva da più di due anni.