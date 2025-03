Calciomercato.it - Milan, non solo Allegri: scelta fatta per il dopo Conceicao

Le ultime novità sul futuro della panchina rossonera. Destino segnato per il portoghese e rispunta l’ex tecnico della Juventusha un piede e mezzo fuori dal. Facciamo anche due, perché ormai èquestione di mesi – due da qui a maggio – se non settimane o giorni per il suo addio alla panchina rossonera., nonper il(LaPresse) – Calciomercato.itSalutata la Champions, salutato il quarto posto, restala Coppa Italia con il doppio derby contro l’Inter battuta in finale di Supercoppa. Che illuse tanti tifosiisti e non è certo li preparerà, visto che esiste l’ipotesi di un esonero immediato, o comunquela gara col Lecce qualora arrivasse l’ennesimo risultato negativo di una stagione fin qui disastrosa., subito un traghettatore: prende quota TassottiChi al posto del portoghese? Verosimilmente un traghettatore.