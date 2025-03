Sport.quotidiano.net - Milan, Maignan squalificato per insulti all’arbitro: il capitano e Pavlovic salteranno Lecce

o, 4 marzo 2025 – Una giornata di squalifica e 15mila euro di multa. Conto salato per ile per il suo, Mike, dopo la partita con la Lazio. Il portiere è stato infatti fermato dal giudice sportivo “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al direttore di gara un'espressione irriguardosa”. Out Sabato, alle ore 18, in trasferta, contro il, i rossoneri dovranno così fare a meno del francese. L'espressione irriguardosa costerà anche 15mila euro di ammenda.anche, espulso durante la partita con i biancocelesti per un’entrata su Isaksen a metà secondo tempo. Resta in diffida il solo Musah. Contro l'ex Giampaolo, la squadra di Conceiçao dovrà fare a meno di due colonne portanti. I biglietti Tegole sul campo, polemiche fuori.