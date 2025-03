Dailymilan.it - Milan, La Repubblica: Sergio Conceiçao insoddisfatto del peso dei giocatori. adesso spazio a Camarda e non solo…

L’allenatore deldeldi alcuni: dain poia Camarda e i giovani con vogliaLe accuse del sergente. Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano LaConceicao non sarebbe per nulla soddisfatto del tenore di vita dei suoi calciatori, tanto da lamentare ileccessivo di alcuni componenti della rosa. Su tutti c’è Mike Maignan, che pesa oltre i 90 chili e secondo il tecnico portoghese, sarebbe questa una delle cause del suo rendimento al di sotto delle aspettative.Un problema, quello della bilancia, che non riguarda solo il portiere francese, ma bensì anche altri elementi della rosa, che superano i 90 chili. Ricordiamo che nel momento dell’arrivo di Conceicao ao, il tecnico aveva imposto una sorta di “regolamento” per ie tra le diverse richieste, c’era anche quella di pesare iprima di ogni sessione di allenamento.