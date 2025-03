Panorama.it - Milan e Inter, cosa contiene la proposta d'acquisto di San Siro

Sei anni dopo la presentazione del primo progetto congiunto e dopo aver percorso le ipotesi di abbandonare la città,presentano al Comune dio lad'per lo stadio di Sane per l'area circostante. E' l'atto formale che avvia l'ultima fase di una vicenda fin troppo lunga che dovrà dotare i due clubesi, non prima del 2030, di un impianto finalmente moderno e competitivo rispetto al resto del calcio europeo. Costo previsto, oltre un miliardo di euro che saranno finanziati dalle proprietà RedBird e Oaktree,essante alla realizzazione dell'infrastruttura che farà lievitare anche il valore dei due clubesi.Di fatto si torna al punto di partenza, avendo buttato via duemila giorni tra veti incrociati, questioni politiche, minacce di vincoli e proteste dei residenti che hanno cercato di bloccare in tutti i modi l'iter, spalleggiati da una parte della maggioranza di Palazzo Marino.