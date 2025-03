Dailymilan.it - Milan, DailyMail: Kyle Walker al Cipriani con due donne misteriose

Leggi su Dailymilan.it

Ilè in un momento davvero buio, secondo ilha passato la serata alin compagnia di duedifensore deltorna a far parlare di se, ma non per le sue prestazioni in campo. Il difensore inglese nella giornata di mercoledì scorso sarebbe stato visto ao in compagnia di due. Il terzino delsarebbe stato visto uscire dall’hotel di lusso a cinque stelle Casain compagnia di due attraenti more.Il terzino delmentre si dirigeva verso l’auto come riferito dalavrebbe posto un braccio attorno a una delle, che le gettò indietro i capelli, cheallungò per toccarli. Secondo le dichiarazioni di uno spettatore il terzino rossonero non aveva nessuna intenzione di concludere la sua serata e cosi è stato: dopo aver percorso meno di due miglia a bordo di una BMW il terzino è entrato dentro al Tocqueville.